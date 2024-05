Ennesimo incendio nel Salento, fiamme distruggono le auto di due fratelli

La natura ancora non si conosce e al momento sono in corso le verifiche per stabilirla, ma non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Ancora incendi nel Salento. Nella nottata appena trascorsa, infatti, i Vigli del Fuoco sono intervenuti in Via Verdi a Taurisano, dove, due autovetture, una Audi A4 e una Fiat Multipla, di proprietà di due fratelli, sono state interessate dalle fiamme.

Giunti sul posto o Caschi Rossi hanno domato il rogo, poi, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona, scongiurando altri danni a cose o persone.

A causa dell’irraggiamento termico, un’altra macchina è stata danneggiata.

Sul luogo anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale, a cui sono affidate le indagini per risalire alle cause.