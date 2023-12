A fuoco a Lecce un’auto alimentata a Gpl, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Le cause che hanno causato i fatti, sono in fase di investigazione e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle. Inoltre, le conseguenze sarebbero potute essere più gravi, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ha evitato il peggio.

Ancora incendi di autovetture nel Salento, nella mattinata di oggi, intorno alle 7.30, una squadra dei Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire nel capoluogo, in Via Papa Giovanni Paolo II. Qui, una macchina, una Fiat Grande Punto alimentata a Gpl aveva preso fuoco.

Giunti sul posto, gli uomini di “Viale Grassi”, hanno prontamente domato le fiamme e, una volta terminato le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona, evitando che si potessero creare ulteriori danni.

Sono in corso le indagini, per determinare le cause dell’origine del rogo.