Scende dall’auto prima che venga avvolta dalle fiamme, paura sulla Lecce-Maglie

Paura sulla Maglie-Lecce, non lontano dallo svincolo per Melpignano, per un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una Peugeot 308. Secondo quanto ricostruito, il conducente stava percorrendo la statale 16 quando ha notato il fumo che fuoriusciva dal vano motore.

Senza perdere tempo, ha accostato ed è sceso, mettendosi al sicuro. A quel punto le fiamme hanno preso il sopravvento. A spegnere l’incendio sono stati i caschi rossi, intervenuti sul posto dopo la chiamata dell’automobilista. L’orologio aveva da poco segnato le 10.20 quando si è arrivata la macchina dei soccorsi.

La squadra ha messo in sicurezza il tratto della strada statale per consentire agli operatori di estinguere l’incendio che, fortunatamente, ha solo danneggiato l’auto. È il secondo episodio in pochi giorni e, anche in questo caso, l’origine dell’incendio è dovuta a cause accidentali.