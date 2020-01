Brucia il furgone con dentro due cani: dramma per una donna di Aradeo

Dramma per brindisino per una donna di Aradeo. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Mesagne dove, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è andato in fiamme: al suo interno due cani, rimasti intrappolati tra le fiamme.

Il veicolo apparteneva ad una 50enne originaria di Aradeo (ma residente in Svizzera) che si trovava nella cittadina in provincia di Brindisi per visitare l’anziana madre e alcuni amici.

Ma mentre la donna era in visita dai parenti, il suo furgone, un Fiat Scudo, è andato in fiamme. Al suo interno si trovavano Sarah e Holly, due cani di razza Jack Russell e Pastore Belga. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento che, una volto domato il rogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due animali.

Ancora sconosciute le cause dell’incidente: gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Nemmeno quella dolosa.