Brucia nella notta autovettura a Noha, danni anche alle abitazioni

Non accenna minimamente a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento.
Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 04.50 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta a Noha, frazione di Galatina, in via Verga nei pressi del civico 15.
Il veicolo, completamente distrutto dalle fiamme, ha provocato diversi danni: il calore ha interessato le facciate delle abitazioni limitrofe oltre al danneggiamento di cavi delle telecomunicazioni situati nelle immediate vicinanze.
I Caschi Rossi intervenuti, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area, scongiurando ulteriori conseguenze.
Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza.