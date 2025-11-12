Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco due autovetture

Dopo qualche giorno per così dire di pausa, torna il fenomeno di incendi ad autovetture nel Salento.
Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 3.15 di questa notte, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce — sede centrale — è intervenuta in piazzale Genova nel capoluogo per un incendio che ha coinvolto due auto, una Toyota Corolla e una Volvo V40.
L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto si che non solo venissero domate le fiamme, ma anche a impedire la propagazione dell’incendio ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze.
Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.