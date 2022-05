Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco un’auto in Piazzale Padre Pio. Si indaga

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle ma, nella nottata appena trascorsa, un nuovo incendio si è verificato nel capoluogo.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.20, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire in Piazzale Padre Pio dove un’autovettura, una Fiat Punto di proprietà di un 41enne, era stata interessata da un incendio.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’indirizzo delle macchine parcheggiate nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni di spegnimento, poi, la zona è stata messa in sicurezza e, in ultimo, sono stati compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i motivi che hanno portato ai fatti.

Al momento sono in corso le indagini. Il mezzo è andato totalmente distrutto.