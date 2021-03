Incendio nella notte a Sogliano Cavour, le fiamme distruggono due auto

Un’altra notte movimentata sul fronte degli incendi di auto, un fenomeno tristemente noto nel Salento. Questa volta, i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie sono dovuti intervenire nel cuore della notte a Sogliano Cavour, dove le fiamme avevano avvolto due veicoli di proprietà di una coppia del posto. Il rogo, dalle cause ancora sconosciute, ha danneggiato una Fiat Grande Punto e una Alfa Romeo 147. Le lancette dell’orologio avevano da poso segnato le 2.40, quando i caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme, evitando il peggio. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Toccherà ai carabinieri del nor – aliquota radiomobile, giunti sul posto dopo una segnalazione al 112, cercare di fare luce sull’accaduto per capire se si sia trattato di un gesto doloso. Durante il sopralluogo non sembra siano emersi dettagli utili, ma le indagini continuano. Il fuoco ha provocato la completa distruzione dei mezzi, il danno è ancora in corso di quantificazione.