Auto a fuoco in un cortile di Squinzano. Si indaga

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato nel pomeriggio di oggi l‘incendio di un’autovettura a Squinzano.

Erano da poco passate le 15.30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, unitamente ad un supporto con autobotte, è stata chiamata per intervenire nel comune del Nord Salento, in via Nanni, poiché stava andando in fiamme una Suzuki.

Il veicolo era parcheggiato all’interno di un cortile nei pressi di un’abitazione.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti dai Caschi Rossi, l’incendio aveva interessato completamente l’autovettura e l’irraggiamento termico provocato dalle fiamme aveva già danneggiato seriamente anche un gazebo in legno e alcuni infissi nelle immediate vicinanze.

Solo l’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni.