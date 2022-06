Fiamme nella notte a Taurisano, Fiat Punto distrutta da un incendio

Le cause che hanno determinato i fatti, sono ancora in via di accertamento e, come sempre, spetterà agli inquirenti determinarle con esattezza.

Fiamme nella notte a Taurisano, dove, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, intorno alle 2.00, sono stati chiamati a intervenire in Via Bolzano, dove un incendio aveva colpito un’autovettura, una Fiat Punto.

Non appena giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno prontamente domato le fiamme e, terminate le operazioni di spegnimenti, messo in sicurezza la zona.

Al termine, poi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno generato il rogo.

L’autovettura è andata totalmente distrutta e sono ancora in corso le indagini.