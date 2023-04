Nota il fumo, scende e l’auto prende fuoco: paura in via Adriatica

L’orologio aveva appena segnato le 15.00, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lecce è intervenuta in via Adriatica per un incendio di una Mercedes Classe A, ma questa volta non si trattava del “classico” rogo di auto che, soprattutto di notte, tiene impegnati i caschi rossi.

Stando a quanto ricostruito, le fiamme che hanno avvolto la vettura sono state “anticipate” dal fumo che fuoriusciva dal vano motore. Notandolo, il conducente si è accostato e, senza perdete tempo, è sceso dall’abitacolo, chiamando i soccorsi.

Dopo aver ricevuto la chiamata, i vigili del Fuoco si sono precipitati sul posto, provvedendo ad estinguere l’incendio, non prima di aver messo in sicurezza la zona interessata dalle operazioni.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose, contenendo il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La natura dell’incendio è da attribuire a cause accidentali.