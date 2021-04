Fiamme nella notte in Via Agrigento a Lecce, a fuoco l’auto di una donna. Non si esclude l’ipotesi dolosa

A stabilire le cause che hanno portato all’evento spetterà come sempre alle Forze dell’Ordine impegnate in queste ore nelle indagini, anche se per il momento non è esclusa alcuna pista, compresa, quella più ipotizzata, la natura dolosa.

Fiamme nella notte nel Quartiere Stadio a Lecce, dove, intorno alle ore 23.00, in Via Agrigento, ha preso fuoco un’autovettura, una Peugeot 206, di proprietà di una donna residente in zona.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del capoluogo, che hanno domato le fiamme.

Con loro anche i Carabinieri della Compagnia del capoluogo che, una volta sul luogo dei fatti, insieme ai Caschi Rossi hanno avviato le indagini e compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le causa. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa, ripetiamo, la più ipotizzata, alla luce delle modalità con cui ha preso fuoco il mezzo.

Utili alle investigazioni, potrà essere la visione delle immagini di eventuali videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze.