Fiamme nella notte in Via Bernardini a Lecce, a fuoco un’autovettura

I motivi che hanno portato ai fatti ancora non si conoscono e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle.

Ancora un incendio a un’autovettura nel Salento e questa volta nel capoluogo.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di lecce, sono intervenuti in Via Bernardini, traversa di Via Duca degli Abruzzi, dove una macchina, una Honda, ha preso fuoco.

Giunti sul posto, gli uomini di “Viale Grassi”, hanno prontamente domato il fuoco e, terminate le operazioni di spegnimento, messo in sicurezza il mezzo e la zona.

Sul posto anche gli agenti della Questura di Lecce che, insieme ai Caschi Rossi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause.

L’auto ha riportato danni soprattutto nella parte posteriore.