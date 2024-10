Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco una Peugeot 3008

Nella serata di ieri, alle ore 23:58 circa, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Bonea 29/31 nel capoluogo per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto una Peugeot 3008.

L’intervento dei Caschi Rossi è stato fondamentale per evitare il propagarsi dell’incendio alle auto parcheggiate nelle immediate vicinanze, che hanno subito danni da irraggiamento.

La squadra ha proceduto con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.