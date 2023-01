Notte di fuoco a Monteroni, le fiamme distruggono due autovetture. Si indaga

Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, ma non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento, l’ultimo verificatosi la scorsa notte a Monteroni.

Le lancette dell’orologio segnavano le 23.45, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti a Monteroni, in Via Carso, dove un incendio aveva interessato due autovetture, una Mercedes Glc e una Fiat 500 Abarth, entrambe di proprietà di una persona del posto.

Giunti sul luogo i caschi rossi hanno prontamente domato le fiamme, che hanno danneggiato anche una Dacia parcheggiata nelle vicinanze, evitando che queste creassero ulteriori danni a cose o persone. Le auto di fabbricazione tedesca e italiana, sono andate totalmente distrutte.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono stati messi in sicurezza i mezzi e la zona e poi hanno preso il via tutti i rilievi del caso per stabilire cosa possa aver dato vita al rogo.

Le indagini sono ancora in corso.