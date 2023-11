Notte di fuoco a Lecce, incendio distrugge quattro autovetture. Evacuata una palazzina

Le cause che hanno generato i fatti, sono ancora in fase di investigazione e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle. È stata una vera e propria notte di fuoco quella appena trascorsa a Lecce.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.40, quando, una squadra dei Caschi Rossi del Comando Provinciale è stata chiamata a intervenire nel capoluogo, Via Umberto Congedo, per domare un incendio che ha coinvolto diverse autovetture.

I mezzi dai quali si sono sprigionate le fiamme sono una Smart e un’Alfa Romeo Giulia, interessate in maniera generalizzata. L’irraggiamento termico provocato dalle alte temperature ha esteso il rogo ad altre due automobili, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto, ma non solo.

Sono stati colpiti, infatti, alcuni infissi e un montascale di una palazzina nelle immediate vicinanze e, a causa dei fumi sprigionati dalla combustione, i residenti dell’edificio prospiciente sono stati costretti a evacuare temporaneamente le abitazioni per ragioni di sicurezza.

Grazie all’intervento tempestivo ed efficace degli uomini di “Viale Grassi”, l’incendio è stato prontamente contenuto, evitando danni a persone e preservando così la pubblica sicurezza.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento ed evacuazione, i Vigili del Fuoco, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza la natura delle fiamme.

Attualmente, sono in corso gli accertamenti e le investigazioni.