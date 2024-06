Fiamme nella notte a Taurisano, brucia un Ford. Indagini in corso

Spetterà come sempre agli inquirenti stabilire le cause che hanno portato ai fatti, anche se al momento non si esclude alcuna pista.

Ancora un’auto colpita da un incendio nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, sono stati chiamati a intervenire in Via Antonietta De Pace a Taurisano, dove le fiamme avevano interessato una Ford C-Max di proprietà di una donna del posto.

Giunti sul luogo i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, per poi, al termine delle operazioni di spegnimento, mettere in sicurezza il mezzo e la zona, evitando ulteriori danni.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

A causa dell’incendio, la macchina è andata totalmente distrutta.

Utile alle investigazioni potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.