Fiamme nella notte in Via Don Bosco a Lecce, a fuoco un’autovettura

Saranno stati certamente momenti di paura quella che hanno vissuto i residenti di Via Don Bosco a Lecce dove, nella nottata appena trascorsa, un’autovettura è andata a fuoco.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà agli inquirenti fare luce su quanto è accaduto.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo dell’incendio sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che hanno domato il rogo.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme agli agenti della Sezione Volante della Questura di Lecce, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause.

L’autovettura, una Citroen, ha riportato danni ingenti, la parte anteriore, infatti, è andata totalmente distrutta. Non si registrano danneggiamenti ai mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze.