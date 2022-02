Fiamme nella notte a Taurisano, a fuoco due autovetture. Si indaga sulle cause

Le indagini per stabilire come siano andati i fatti sono ancora in corso e spetterà agli inquirenti, come sempre, stabilire con esattezza quanto accaduto.

Fiamme nella notte a Taurisano, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03.00, quando, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli sono stati chiamati a intervenire in via Monte San Martino, dove, un incendio aveva interessato due autovetture.

I mezzi coinvolti sono una Opel Zafira e una Audi A6, entrambe di proprietà di un 73enne. Il rogo ha anche danneggiato hanno i prospetti di alcune abitazioni nelle vicinanze dei quali erano parcheggiate le macchine.

I Caschi Rossi hanno domato le fiamme evitando che si propagassero anche alle abitazioni vicine al termine delle operazioni di spegnimento, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’evento e stabilire le cause che hanno generato l’accadimento.