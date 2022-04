In fiamme un’autovettura a Martano, i Vigili del Fuoco domano il rogo. Mezzo totalmente distrutto

Ancora un’autovettura in fiamme nel Salento.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire in Via Otranto a Martano, dove un incendio aveva colpito una Seat.

Giunti sul luogo i Caschi Rossi hanno provveduto a domare prontamente il rogo, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e successivamente compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’accadimento che è risultato essere di natura accidentale.

Il fuoco ha interessato un palo dell’Enel e per questo sono stati chiamati anche i tecnici dell’azienda.

Sul luogo anche i sanitari del 118 in quanto il proprietario della macchina, un 49enne, ha accusato un malore.

Gravissimi i danni, il mezzo, infatti, è andato totalmente distrutto.