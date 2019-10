Fiamme nella notte in Via Pistoia, a fuoco una Fiat Punto. Si seguono tutte le piste

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti, saranno come sempre gli inquirenti a far luce, certo è che in quella zona del capoluogo sono tanti gli episodi simili verificatisi.

Ancora fiamme nel capoluogo e, per la precisione, in Viale Pistoia, nella Zona 167. Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, per cause ancora da chiarire è andata a fuoco un’autovettura, una Fiat Punto, di proprietà di un residente.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse accadendo, è stato immediatamente lanciato l’allarme e sul luogo del rogo è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco. I Caschi Rossi hanno domato le fiamme e impedito che si propagassero ulteriormente colpendo gli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. L’autovettura non è andata totalmente distrutta, ma solo nella parte anteriore.

Sul luogo anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che, insieme ai Vigili del Fuoco, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti. Attualmente non si esclude alcuna pista, compresa quella di natura dolosa.