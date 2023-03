Mentre percorre Via Pitagora in auto il mezzo prende fuoco, momenti di paura per un automobilista

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da un tranquillo automobilista che stava viaggiando a bordo della propria autovettura. Fortunatamente tutto si è risolto con danni al mezzo e un grosso spavento.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano le 12.15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è intervenuta in Via Pitagora nel capoluogo, per un’incendio che ha riguardato una Mercedes Classe A.

Il conducente, ripetiamo, stava percorrendo l’arteria stradale leccese, quando si è accordo che dal vano motore stavo fuoriuscendo del fumo. A questo punto, ha arrestato la marcia ed è uscito dalla macchina.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme e una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e l’auto.

Le cause dell’incendio, sono di natura accidentale.