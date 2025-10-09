Fiamme nella notte a Cavallino, a fuoco un’autovettura. Cause in corso di accertamento

Ancora un incendio ad autovetture nel Salento

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle 00:50, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – sede centrale – è intervenuta nel Comune di Cavallino, in via Principe di Piemonte, per l’incendio di un’autovettura parcheggiata in un’area pubblica.

Le fiamme hanno interessato il vano motore del veicolo, provocando danni alla parte anteriore dello stesso.

L’opera di spegnimento e di bonifica da parte dei Caschi Rossi, ha impedito la propagazione del fuoco e ulteriori danni a persone o cose, evitando pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del Norm di Lecce dell’Arma dei Carabinieri

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.