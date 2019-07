Fiamme nella notte in Via San Cesario a Lecce, brucia l’auto di un Vigile del Fuoco. Si indaga

Torna l’allarme incendi nella città di Lecce e questa volta a essere oggetto delle fiamme l’autovettura di un caposquadra dei Vigili del Fuco di Lecce.

Nella nottata appena trascorsa, in Via San Cesario nel capoluogo, nei pressi di Via Egidio Milinanni, per cause ancora da chiarire la Lanzia Y in uso alla figlia del caposquadra ha preso fuoco.

Sul posto non appena dato l’allarme sono prontamente giunti i Caschi Rossi che hanno domato il rogo, impendendo che le lingue di fuoco potessero interessare altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Completamente danneggiato il parabrezza della Lancia Y. Danni ingenti anche al cofano anteriore.

Non appena terminate le operazioni di spegnimento i colleghi del proprietario dell’autovettura si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso necessari a fare sì che si possano stabilire con esattezza le dinamiche che hanno provocato l’accadimento.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.