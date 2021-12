Lecce, auto incendiata in via Siracusa. Non si esclude la matrice dolosa

Solo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, dopo che era passata da poco la mezzanotte, a scongiurato il peggio in Via Siracusa a Lecce, nella Zona 167 b. I Caschi Rossi sono stati chiamati per spegnere l’incendio di una Citroen C4 che minacciava di avvolgere nelle fiamme anche altre autovetture vicine.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni alla sola parte anteriore del veicolo ed ha evitato il rogo delle altre auto in sosta. Sono in fase di accertamento le cause del rogo anche se non si esclude la matrice dolosa.