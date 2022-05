Ancora auto in fiamme nel Salento, bruciano nella notte quattro mezzi a Ruffano

Non si ferma la scia di auto incendiate nel Salento. Dopo il rogo che ha colpito nella notte tra il 29 e il 30 maggio una Fiat 500 a Trepuzzi, nella nottata appena trascorsa, altre quattro auto sono andate in fumo.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.00, quando, in Via Volturno a Ruffano, nel pieno centro cittadino, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, sono stati chiamati a intervenire per un rogo che aveva interessato due Mercedes Classe A; una Fiat 600 e una Renault Scenic.

Non appena giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme, per poi mettere in sicurezza la zona.

Terminati gli interventi di spegnimento e messa in sicurezza, hanno preso il via le operazioni per compiere tutti i rilievi del caso, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri giunti sul luogo.

Al momento non si esclude alcuna pista. Utili alle indagini potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

A causa dell’incendio, una delle due Classe A ha riportato danni alla parte anteriore, gli altri tre mezzi sono andati distrutti.