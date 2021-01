Fiamme nella notte a Lecce, scoppia un incendio nell’autolavaggio in Via Giovanni Paolo II

Ancora non si conoscono le cause e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilirle ma, per il momento non si esclude alcuna pista.

Fiamme nella serata di ieri a Lecce. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 23.00, quando, presso l’autolavaggio in Via Giovanni Paolo II, nei pressi dello stadio “Via del Mare” è divampato un incendio.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse accadendo sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che hanno domato il rogo.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine si sono messi subito all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. Spetterà loro, ripetiamo, stabilire il perché di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

A riportare danni una piccola struttura adibita ad ufficio, andata completamente distrutta.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’interno o in zona.