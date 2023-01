Incendio di auto nella notte dell’Epifania. Distrutte una Mercedes e una Mini

L’incendio di automobili che quotidianamente sta falcidiando il Salento non poteva non aggiornarsi anche nella notte che porta l’Epifania e che conclude le festività natalizie 2022-2023. Nella notte, 3.40 circa, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è dovuta intervire nel centro della città, in via Di Cordova per la precisione, per l’incendio di un’autovettura, una Mercedes.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una seconda autovettura, una Mini Minor, parcheggiata nelle immediate vicinanze della Mercedes.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente la Mercedes e parzialmente la Mini.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose, ovvero il consequenziale pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

Sono in corso gli accertamenti al fine di verificare la natura dell’incendio.