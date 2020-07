Alezio, nel capannone dell’azienza scoppia un incendio. Forse è un gesto doloso

L’ incendio scoppiato nel cuore della notte all’esterno del capannone di un’azienda di Alezio specializzata nell’arredamento per locali, ristoranti e bar sembra non essere accidentale. Toccherà ai Carabinieri, giunti sul posto una volta scattato l’allarme per un sopralluogo, cercare di fare luce su quanto accaduto nel cuore della notte.

Questi i fatti. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una, quando è divampato il rogo. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto il materiale depositato a pochi passi dal magazzino e un muletto. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per domare l’incendio. E fortunatamente i caschi rossi sono riusciti a circoscriverlo, prima che causasse altri danni, oltre a quelli già provocati.

Come detto, sul posto sono giunti anche gli uomini dell’Arma per fare chiarezza. Almeno per il momento non è possibile escludere né confermare la pista dolosa, ma il sospetto c’è. Qualche indizio utile potrebbe essere contenuto nei filmati delle telecamere che video-sorvegliano il perimetro dell’area. Supposizioni che devono trovare conferma.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli e della locale stazione di Alezio sono ancora in corso.