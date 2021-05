Fiamme nella notte a Carmiano, a fuoco i mezzi di un’azienda di pubblicità. Indagini in corso

Cinque mezzi andati in fumo, danni per diverse migliaia di euro, è questo il bilancio di un misterioso incendio, scoppiato nella notte all’interno di un’azienda di pubblicità di Carmiano.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, quando, per cause ancora da chiarire all’interno della ditta, in Via delle Pezze, sono divampate le fiamme e hanno colpito i furgoni parcheggiati nel parcheggio esterno ,che sono andati distrutti.

Le fiamme, inoltre, hanno lambito e annerito la facciata del capannone mandando in frantumi un finestrone e un portone a vetri, mentre i sette mezzi che sostavano all’interno sono rimasti integri.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno dovuto lavorare non poco prima di avere la meglio sull’incendio.

Insieme a loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che insieme agli uomini di “Viale Grassi”, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso.

Attualmente non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’azienda o in zona.