Incendio in un’azienda in Via Vecchia Surbo, Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme

Le fiamme hanno interessato materiale ferroso. Le squadre del Comando Provinciale di Lecce, sono al lavoro per domare il rogo.

Nella prima mattinata di oggi si è sviluppato un incendio all’interno dell’azienda “La Ferrosa”, in Via Vecchia Sorbo a Lecce, dove stanno bruciando materiali depositati nell’area di pertinenza.

Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

L’intervento è tuttora in corso.

In via precauzionale e nell’eventuale presenza di fumi, l’Amministrazione Comunale del Capoluogo consiglia i cittadini residenti a Borgo Pace e nei quartieri Rudiae e Ferrovia di tenere chiuse porte e finestre, temporaneamente sino a conclusione dell’intervento dei Caschi Rossi. 

