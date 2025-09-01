Incendio in un’azienda in Via Vecchia Surbo, Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme

Nella prima mattinata di oggi si è sviluppato un incendio all’interno dell’azienda “La Ferrosa”, in Via Vecchia Sorbo a Lecce, dove stanno bruciando materiali depositati nell’area di pertinenza.

Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

L’intervento è tuttora in corso.

In via precauzionale e nell’eventuale presenza di fumi, l’Amministrazione Comunale del Capoluogo consiglia i cittadini residenti a Borgo Pace e nei quartieri Rudiae e Ferrovia di tenere chiuse porte e finestre, temporaneamente sino a conclusione dell’intervento dei Caschi Rossi.