Rogo nella notte a Melissano, fiamme in un’azienda nella zona industriale. Non si esclude il dolo

Ancora una notte di fuoco in Salento, dove, nella nottata appena trascorsa si è sviluppato un incendio all’interno di un’azienda del Sud Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00 o poco più, quando, nel cortile di un’impresa edile sita in Via Monte Rosa, nella zona industriale della cittadina, le fiamme hanno colpito un rimorchio e una macchina imballatrice.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli che hanno domato le fiamme facendo sì che non si progassero ulteriormente.

Sul luogo dell’incendio anche i Carabinieri della Stazione locale e quelli della Compagnia di Casarano. Non appena terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, unitamente ai militari dell’Arma si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato allo svilupparsi del rogo. Gli inquirenti seguono tutte le piste, compresa quella del dolo.