Incendio alla pineta delle Orte, le fiamme mettono paura. In arrivo i Canadair

Fumo in lontananza tra la folla dei bagnanti. Sono queste le prime immagini che arrivano da Otranto, dove, in questo momento, è in corso in un incendio di vastissime dimensioni. A subire la devastazione delle fiamme è la località Orte, dove si trova il bosco che sta bruciando. Non si hanno ancora dettagli sulle dinamiche: difficile dire se è un incendio accidentale, forse dovuto al caldo, o doloso. Sul posto si sono immediatamente precipitati i canadair per contenere il rogo di grandi dimensioni.

Tanti roghi in Salento

Dopo Palmariggi-Cannole, non sembrano finire qui gli incendi in Salento. Il bosco che si affaccia sulla Baia delle Orte non è che un altro caso di incendio. Nel caso dello scorso 11 agosto, a Palmariggi-Cannole, l’appuntamento con le fiamme di natura dolosa non era mancato. In quell’occasione oltre un ettaro di pineta sulla provinciale è andato bruciato, devastando la flora locale. È stato grazie al pronto intervento delle unità dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile di Palamriggi, Arif e della Protezione Civile di Muro Leccese che il peggio è stato scongiurato.

Sulle dinamiche del rogo di Baia delle Orte non si hanno ancora dettagli.

MAGGIORI AGGIORNAMENTI A SEGUIRE