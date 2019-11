Nel seminterrato scoppia un incendio, paura nel Bar Martinucci di Maglie

Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie che, di buon mattino, sono dovuti intervenire per domare l’incendio scoppiato nel seminterrato del bar Martinucci che si affaccia su via Trento e Trieste, nel cuore della cittadina salentina.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, le fiamme hanno avvolto le provviste stipate nel deposito, creando non pochi danni, anche se almeno per il momento è impossibile fare una stima precisa delle materie prime perse nel rogo e delle eventuali conseguenze alla struttura.

Quale sia stata la ‘scintilla‘, invece, è tutto da capire. Toccherà ai “Caschi rossi”, che hanno spento l’incendio, effettuare un sopralluogo per capire cosa lo abbia provocato. A detta dei dipendenti, il rogo pare non sia stato causato da un cortocircuito, ma da un fazzolettino di carta dato alle fiamme. Fiamme che hanno immediatamente preso il sopravvento.

Disattenzione? Atto vandalico? Domande a cui toccherà presto dare una risposta. La nota caffetteria, comunque, ha dovuto tenere le serrande abbassate anche per permettere agli uomini in divisa di svolgere tutti i rilievi del caso.