Va a fuoco un bus della Sgm, l’intervento del personale scongiura il peggio

Un autobus della Sgm ha preso fuoco stamattina in Via Costa, sede del capolinea dei bus urbani.

L’incendio, avvenuto per cause in corso di accertamento, è stato spento dal personale della società diventata in questi giorni a capitale interamente pubblico, con l’uscita dei privati. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

All’improvviso ha preso fuoco il vano posteriore del mezzo. Sul bus, però, non c’erano passeggeri e vista la chiusura della scuola presente nelle immediate vicinanze per le festività di Natale, non c’è stato particolare trambusto. Non va però dimenticato che proprio l’ubicazione del capolinea in quella strada cittadina stretta aveva suscitato parecchie polemiche che saranno certamente rinfocolate da quanto accaduto oggi nei pressi della scuola Cesare Battisti.