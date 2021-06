Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco la “Caffetteria” in Via Duca degli Abruzzi. Si indaga

Come sempre spetterà agli inquirenti stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti, ma al momento, come avviene sempre prima di aver ultimato tutti i riscontri, non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Ancora un incendio nel capoluogo, quando, nella nottata appena trascorsa, all’interno del locale “Caffetteria”, in Via Duca degli Abruzzi, per cause ancora da chiarire è divampato un incendio.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse avvenendo è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo.

Insieme a loro anche gli agenti di Polizia di Stato della Questura di Lecce.

Non appena terminato di domare le fiamme, Caschi Rossi e Poliziotti si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. Utili alle investigazioni potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il locale ha subito ingenti danni.