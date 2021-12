Al rogo due camion per la vendita di piante e fiori in Via Dell’Abate. I Caschi Rossi scongiurano il peggio

Continuano gli incendi ad automezzi nel capoluogo salentino. Questa volta a rischiare di andare completamente al rogo due furgoni adibiti al trasporto e conservazione di piante e fiori.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri intorno alle 23.15, quando una chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Lecce ha fatto scattare l’arrivo di una squadra di Caschi Rossi sul luogo dell’incendio. I due furgoni erano parcheggiati in Via Dell’Abate, nei pressi di uno spiazzo che si affaccia sul passaggio livello a poche decine di metri da Parco Tafuro.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme distruggessero i mezzi parcheggiati. Completate le operazioni di messa in sicurezza, i Caschi Rossi hanno avviato le indagini al fine di stabilire la natura dell’incendio: a quanto è dato sapere sono state rinvenute tracce utili alla ricostruzione dell’evento. Tuttavia le cause sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi.