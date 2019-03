Fiamme nella notte in Via Siracusa, distrutto un camper. Non si esclude alcuna ipotesi

Ancora un incendio a Lecce. Ancora un mezzo andato a fuoco e totalmente distrutto.

Il nuovo episodio si è registrato nella nottata appena trascorsa in Via Siracusa, dove, un camper, per cause ancora da chiare, ha preso fuoco ed è andato completamente in fumo.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse avvenendo prontamente sono stati allertarti i Vigili del Fuoco che, una volta giunti sul posto si sono immediatamente adoperati per spegnere il rogo, insieme a loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento hanno preso il via i riscontri da parte dei Caschi Rossi per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare delle fiamme. Al momento non è esclusa alcuna pista.

L’ultimo episodio in tal senso nel capoluogo si è avuto lo scorso 20 febbraio, quando, in Piazzale Siena, a poche centinaia di metri da Via Siracusa, ad andare a fuoco è stata una Nissan Qashqai. Anche in questo caso ingenti sono stati i danni all’autovettura.