Incendio distrugge un’abitazione a Squinzano, tanta paura ma tutti in salvo

È andata completamente in fumo l’abitazione di un 60enne di Squinzano che fortunatamente non era in casa quando si è verificato l’incendio. Questa mattina, infatti, intorno alle 10.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, insieme ad un supporto con autobotte, è dovuta intervenire nel Comune del Nord Salento, in via Cavour, per l’incendio che stava letteralmente divorando un’abitazione.

Quando i Caschi Rossi sono giunti sul posto la situazione era davvero preoccupante: le fiamme stavano consumando l’interno dell’appartamento.

Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose a causa della presenza di tre bombole di gpl, una delle quali era avvolta dalle fiamme.

Spento l’incendio ed effettuate le verifiche del caso l’abitazione è stata resa inagibile.