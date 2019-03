Notte di fuoco a Casarano, brucia l’auto di un professionista. Trovato liquido infiammabile

Cospargono un’Alfa Romeo 159 di liquido infiammabile e appiccano il fuoco. Già perché sono davvero pochi i dubbi che l’incendio che ha distrutto l’auto di un professionista di Casarano sia di natura dolosa. Ora, infatti, toccherà agli uomini in divisa cercare di dare un nome e un volto agli autori del gesto, se non dell’intimidazione.

I fatti

L’orologio aveva da poco segnato mezzanotte quando i Carabinieri della compagnia di Casarano sono dovuti intervenire nell’abitazione di un professionista del posto, dove poco prima qualcuno aveva scatenato un rogo, utilizzando del liquido infiammabile. Per spegnere le fiamme che avevano avvolto l’Alfa Romeo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli.

Nonostante la tempestività dei caschi gialli della vettura è rimasto ben poco se non un ammasso di lamiere. Anneriti anche i muri esterni dell’abitazione, proprio in corrispondenza dell’auto parcheggiata. Complessivamente i danni hanno superato il tetto degli 8mila euro.

Come detto, oltre ai pompieri che durante il sopralluogo hanno accertato la natura dolosa del rogo, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Casarano che insieme ai colleghi del Norm della locale compagnia hanno avviato le indagini. Come accade sempre in questi casi, si cercheranno indizi utili nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Nessuna pista è esclusa.