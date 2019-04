Fiamme nella notte a Lecce, a fuoco i cassonetti della differenziata delle Case Magno

Ancora fiamme in Salento e, questa volta, a essere preso di mira è stato il capoluogo Lecce. Ad andare in fumo, però, non si è trattato questa volta un’autovettura o di un mezzo, bensì di cassonetti dei rifiuti.

Nella nottata appena trascorsa, presso il complesso “Case Magno”, sito nei pressi del ponte di Novoli, è stato appiccato il fuoco ai contenitori per la raccolta differenziata.

Non appena i residenti si sono resi conto di quanto stesse succedendo hanno allertato i Vigili del Fuoco che, giunti prontamente sul posto, hanno domato il rogo. Sembrerebbe che questa non sia la prima volta e altri casi si siano verificati nel corso dei mesi scorsi.

Insieme ai Caschi Rossi sono giunti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso per acquisire elementi utili al prosieguo delle indagini. Utili alle investigazioni potrebbe essere la visione delle immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti in zona.