Prendono fuoco due faldoni presso il Centro dell’Impiego, la Polizia Scientifica acquisice i reperti

Intorno alle 19.00, gli Agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti sono intervenuti presso il Centro per l’Impiego di via Giovanni Paolo II, su richiesta del Direttore, per l’incendio di due faldoni che si trovavano nel medesimo ufficio.

L’incendio è stato domato senza richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Un faldone è andato completamente distrutto mentre il secondo si è salvato. Ancora, tuttavia, non si conosce il tipo di documenti che è andato distrutto.

L’unica cosa certa è che l’Ufficio in questi periodo è chiuso a causa delle norme in vigore contro il coronavirus. Tutti gli addetti lavorano da casa in smartworking.

Sul posto è intervenuto anche il personale del Gabinetto di Polizia Scientifica che ha acquisito alcuni reperti per le indagini.