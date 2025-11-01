Rogo nella notte in una concessionaria a Cursi, in fiamme quattro autovetture

Le cause sono in corso di accertamento e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.
Nella nottata appena trascorsa, le lancette segnavano all’incirca le 2.20, alcune squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dei Lecce – Distaccamento di Maglie, con supporto della sede di “Viale Grassi – sono intervenute nella Zona Pip del Comune di Cursi, per un incendio che ha interessato quattro autovetture parcheggiate all’interno di un’area recintata annessa ad un concessionario.
I Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento delle autovetture interessate dal rogo e alla messa in sicurezza della zona al fine di evitare ulteriori danni ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze.
Sul posto presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri – Compagnia di Maglie per gli adempimenti di competenza.
Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.