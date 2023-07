Prende fuoco il motore esterno del condizionatore. Tanta paura, nessun ferito

Un dispiegamento di forze come in un film quello che nella tarda serata di ieri si riscontrava in Piazzale Mantova, a Lecce, Zona 167 A, nei pressi dell’intersezione tra Viale Aldo Moro e Via Benevento.

Le fiamme avevano avvolto il motore esterno di un condizionatore che aveva preso fuoco per l’eccessivo sforzo, con ogni probabilità, a causa dell’utilizzo nella giornata di ieri, una delle più calde di questa pazza estate 2023 che dopo un inizio caratterizzato da piogge torrenziali si sta dispiegando a suon di giornate da bollino rosso per le altre temperature.

Immediatamente sono sopraggiunti Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri. La paura che le fiamme potessero avvolgere anche l’abitazione interna era tanta. L’intervento repentino ha scongiurato ogni pericolo ulteriore e nel giro di poco tempo la situazione è tornata alla normalità.