Scoppia un incendio in un fienile a Taurisano, Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme

Sono ore intense quelle che vedono ancora impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, infatti, i Caschi Rossi del distaccamento di Tricase, con il supporto di un’autobotte proveniente dal distaccamento di Gallipoli, sono impegnati a domare un incendio sviluppatori all’interno di un deposito di fieno, sito a Taurisano lungo la Strada Provinciale che collega il comune a Presicce-Acquarica.

L’incendio è ancora in corso e gli uomini dei due distaccamenti sono impegnati a circoscrivere le fiamme al fine di fare in modo che l’incendio non provochi ulteriori e ben maggiori danni.