Notte di fuoco a Castromediano, le fiamme distruggono un camper

È rimasto ben poco del camper avvolto ‘misteriosamente’ dalle fiamme nel cuore della notte. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una quando è scoppiato l’incendio che, oltre a distruggere la roulotte, ha minacciato anche le auto parcheggiate in via dell’Aeronautica, all’angolo con via della Marina. Una volta scattato l’allarme, lanciato dai residenti che hanno notato quanto stava accadendo, sul posto – nella zona Tempi Nuovi, a Castromediano – si sono precipitati i Vigili del Fuoco e gli uomini in divisa per gli accertamenti del caso. Nessuna pista può essere esclusa, anche se – almeno dal primo sopralluogo – sembra che il rogo sia scoppiato a causa di un corto circuito. Nessuna mano dell’uomo, sembrerebbe.

Alle prime luci del mattino, invece, è stata una Audi A6 ad essere danneggiata dalle fiamme. L’auto era parcheggiata in via Castelforte, a Taviano.