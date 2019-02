Fiamme nella notte in Via dell’Abate, incendio doloso ai danni di una palestra

Le fiamme tornano ad ardere a Lecce. Ancora un attentato incendiario nel capoluogo.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca la mezzanotte, un rogo ha colpito la palestra “Strong Fitness” in Via dell’Abate.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di

Lecce che hanno prontamente domato l’incendio. Con loro anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce e i colleghi della Polizia Scientifica.

Appena spento l’incendio gli uomini delle Forze dell’Ordine si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e, a seguito di una prima investigazione, sono state rivenute in terra tracce di liquido infiammabile che non lasciano dubbi sulla natura dolosa del gesto.

Fortunatamente la struttura non ha subito grossi danni. Il rogo, però, ha parzialmente danneggiato le attrezzature e mandato in frantumi i finestroni.