Bruciano due abitazioni a Salve, fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Fortunatamente, non si registrano feriti o, peggio, morti, altrimenti adesso potremmo parlare di tragedia.

Nella tarda serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.20, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti in Contrada Fani, nel Comune di Salve, per un incendio che ha interessato due abitazioni.

Sul posto sono giunte tre squadre operative dei distaccamenti di Tricase, Ugento e Gallipoli, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme avevano già coinvolto in maniera estesa entrambe le abitazioni; l’intervento dei Caschi Rossi ha impedito un’ulteriore propagazione e danni a strutture vicine.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.