Due auto a fuoco a San Pietro in Lama, indagini in corso

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 03:18 circa , una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – sede centrale – è intervenuta nel Comune di San Pietro in Lama, in via Genova, per l’incendio di due autovetture parcheggiate in strada.

L’incendio ha interessato completamente una Volkswagen Fox e una Seat Altea e ha causato danni diffusi ai veicoli e annerimenti da fumo sulla sede stradale.

Giunta sul posto, la squadra dei Caschi Rossi ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Dalle prime verifiche non sono emersi elementi utili a stabilire con certezza le cause del rogo, attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Lecce per gli accertamenti di competenza.