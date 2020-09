Fiamme all’alba nel Salento, a fuoco due autovetture a Lequile

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’accadimento, ma al momento, come sempre non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Alle primissime luci dell’alba di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 4.00, a Lequile, sulla strada che conduce a San Cesario di lecce, per ragioni ancora da chiarire, due autovetture, una Toyota Yaris e una Mini Cooper hanno preso fuoco.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse accadendo, sul posto, sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo ma, non sono riusciti a impedire che i due mezzi andassero completamente distrutti.

Le fiamme hanno anche causato l’annerimento delle pareti e di un cancello dell’abitazione nei pressi della quale erano parcheggiate le macchine.

Sul luogo anche i Militari dell’Arma che, insieme ai Caschi Rossi, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno compiuto tutti i rilevi del caso per stabilire con esattezza le cause. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.